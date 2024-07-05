تقرير عبري: هذه هي عقبات التوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بوجود بعض العقبات قبل التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس منها مطالبة الأخيرة بألا يكون لتل أبيب حق الاعتراض على الأسرى الفلسطينيين "الأمنيين" الذين سيطلق سراحهم.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن الصحيفة قولها إن "أحد العقبات التي قد تعرقل الاتفاق هو مطالبة حماس بالانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا والصياغة المتعلقة بالالتزام بإنهاء الحرب.

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أنه من الممكن أن يتم التوصل إلى الاتفاق خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

من جانبها، نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسئول بارز في الإدارة الأمريكية قوله إنه تم وضع إطار عمل بشأن اتفاق بين إسرائيل وحماس للإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

يأتي هذا التصريح في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس.

وجاء الاتصال في الوقت الذي يبدو فيه أن إسرائيل وحماس على وشك التوصل إلى إطار عمل للاتفاق، بحسب مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات.

وأشار المسئول الأمريكي إلى أن بايدن ونتنياهو بدا أنهما قد توصلا إلى "اختراق" بشأن الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية.

وأضاف المسئول أن الاتفاق بصيغته الحالية "متسق للغاية" مع ما طرحه بايدن في خطابه، مشيرا إلى أن "بعض القضايا الرئيسية المتعلقة بالانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية كانت بمثابة حجر عثرة بالفعل، وأعتقد أننا حققنا انفراجة".

وأوضح أن "النص الآن متسق للغاية مع خطاب الرئيس في مايو وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

ونبه المسئول إلى أن التوصل إلى اتفاق نهائي قد يستغرق بعض الوقت، وأن الإدارة الأمريكية ستبذل "كل ما في وسعها للمساعدة في التوصل إلى اتفاق نهائي".