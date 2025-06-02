وزير الخارجية: مصر مستعدة لدعم المسار السلمي بشأن الملف النووي الإيراني

رحب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، بدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام في دفع المباحثات بين الجانبين الأمريكي والإيراني قدمًا، حتى التوصل إلى حل سلمي مرضٍ للطرفين.

وأشار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، إلى الأهمية البالغة للتوصل إلى تسوية سلمية بالملف النووي الإيراني، في ظل الظروف الإقليمية شديدة التعقيد، والتوقيت بالغ الدقة.

وذكر أن «التصعيد العسكري لا يخدم أهداف استقرار المنطقة وشعوبها»، معقبًا: «نؤكد أهمية هذا المسار واستمراره وعدم التصعيد العسكري، فيكفي ما تمر به المنطقة من أزمات وتحديات أمنية».

وأضاف: «نرفض أي تصعيد أو تحريض على الخيار العسكري، ونؤكد أهمية الحل السلمي وعدم التصعيد؛ تجنبًا لما لا يحمد عقباه، والدخول في حالة ممتدة من الفوضى لن ينجو منها أحد».

وذكر أن مصر مستعدة – وفقًا لما أكده الرئيس السيسي – لتوفير كل الدعم اللازم لإنجاح المسار السلمي، مشددًا على «أهمية عدم تفويت تلك الفرصة من جانب الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق، لما له من تداعيات مباشرة على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط».

وثمن دور المدير العام للوكالة، قائلًا إن «الوكالة تحت قيادته تضطلع بدور مهم ومسئوليات أوسع، في إطار التعامل مع العديد من القضايا الملحة على الساحة الدولية».

وقال: «نؤكد اعتزازنا الكامل بالعلاقة مع المدير العام والشراكة القائمة بين مصر والوكالة، ونتطلع إلى مزيد من تعميق التعاون مع الوكالة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية».