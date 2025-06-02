البحرية الباكستانية تجري تدريبا لمواجهة التهديدات غير المتكافئة بالموانئ الرئيسية

أجرت البحرية الباكستانية تدريبا، استمر لمدة يومين، وركز على مواجهة التهديدات شبه التقليدية وغير المتكافئة التي تواجهها جميع الموانئ والمرافئ الرئيسية، بحسب ما ورد في بيان صدر عنها.

ونقلت قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية عن البيان القول، إن الهدف من وراء التدريب هو التحقق من صحة التكتيكات والتقنيات والإجراءات وتحسينها؛ لضمان دفاع قوي للبنية التحتية البحرية الحيوية ضد التهديدات غير المتكافئة.

من جانبه قال المتحدث باسم البحرية الباكستانية، إن التدريب تضمن عمليات منسقة بين وحدات أسطول البحرية الباكستانية، ومشاة البحرية الباكستانية، ومجموعة الخدمات الخاصة، والطيران البحري.

وجاء في البيان أن السيناريوهات تم تصميمها لمحاكاة مجموعة من التهديدات شبه التقليدية، التي تشمل أعمال التخريب والتسلل والهجمات غير التقليدية، لتعزيز التنسيق بين الوكالات، والوعي بالأوضاع، وقدرات الاستجابة.