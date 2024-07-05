شولتس يأمل في تحالف جديد مع رئيس وزراء بريطانيا الجديد

رحب المستشار الالماني، أولاف شولتس بفوز حزب "العمال" في الانتخابات العامة البريطانية.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يرى نفسه في تحالف جديد مع رئيس وزراء بريطانيا الجديد، كير ستارمر، قال زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي"نعم".

وقال إنه سعيد بشأن فوز حزب "العمال" في الانتخابات.

وبوصفه حزبا ينتمي إلى يسار الوسط، فإن حزب "العمال"، يحتل مكانا مماثلا في الطيف السياسي، في المملكة المتحدة، مثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه شولتس في ألمانيا.

وأضاف شولتس إنه يعرف شخصيا ستارمر والتقى به عدة مرات وأكد أنه سيكون رئيس وزراء ناجحا للغاية.

وكان ستارمر قد قال في وقت سابق إن المملكة المتحدة تشهد "ضوء شمس الأمل" مرة أخرى، في أعقاب الانتصار الساحق الذي حققه الحزب ومهد له الطريق ليكون رئيس الوزراء المقبل.

وذكر ستارمر، خلال مشاركته في حشد للاحتفاء بالفوز وسط لندن، "التغيير يبدأ الآن".