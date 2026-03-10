البحرين: تدمير 105 صواريخ و176 مسيرة منذ بدء اعتداءات إيران

• وفق إحصاء القيادة العامة لقوة الدفاع، منذ بدء الهجمات الإيرانية في 28 فبراير الماضي

أعلنت البحرين، الثلاثاء، اعتراض وتدمير 105 صواريخ و176 طائرة مسيّرة استهدفت المملكة منذ بدء "اعتداءات إيران" نهاية الشهر الماضي ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي عليها.

وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان مقتضب: "منذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة، تم اعتراض وتدمير 105 صاروخًا و 176 طائرة مسيرة، استهدفت المملكة".

ولم يشر البيان إلى ما تسببت به هذه الهجمات وعمليات اعتراضها من إصابات أو خسائر مادية.

ويأتي استمرار الهجمات الإيرانية على دول عربية رغم إعلان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في خطاب متلفز، السبت، وقفها، إلا إذا انطلق من أراضيها هجوم ضد بلاده.

وتقول إيران إنها تستهدف بصواريخ ومسيرات ما تصفه بمصالح أمريكية في دول الخليج والأردن والعراق، غير أن هذه الهجمات تسببت في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.