رئيس وزراء اليونان يهنئ ستارمر بفوزه في الانتخابات العامة البريطانية

هنأ كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان المحافظ، كير ستارمر، بعد أن حقق حزب "العمال" فوزا ساحقا، في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة، منهيا 14 عاما من حكومة المحافظين المضطربة، في كثير من الأحيان.

وقال رئيس وزراء اليونان، في منشور على منصة إكس: "تهانينا لكير ستارمر، على فوزه في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة. الحكومة اليونانية مستعدة للعمل معا لتعميق الصداقة الوثيقة والتعاون بين بلدينا"، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم.

وكان ستارمر قد قال في وقت سابق إن المملكة المتحدة تشهد "ضوء شمس الأمل" مرة أخرى، في أعقاب الانتصار الساحق الذي حققه الحزب ومهد له الطريق ليكون رئيس الوزراء المقبل.

وذكر ستارمر، خلال مشاركته في حشد للاحتفاء بالفوز وسط لندن، "التغيير يبدأ الآن".

وأقر زعيم حزب المحافظين ريشي سوناك بالهزيمة .