دمياط تستعد لافتتاح فندق 3 نجوم جديد في رأس البر

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، زيارة ميدانية لمتابعة سير العمل بعدد من المنشآت والمشروعات الفندقية المشتركة بين المحافظة والشركة القابضة للسياحة والفنادق، بمدينة رأس البر ، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم البنية التحتية للسياحة وتعزيز جذب الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي.

وأكد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، في بيان له اليوم، أن المحافظة تستعد لتجهيزات نهائية لافتتاح فندق جديد، تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين القابضة للسياحة والفنادق، وشركة "أراكان" لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 125 مليون جنيه، ويتكون الفندق من بدروم وأرضي وميزانين و4 أدوار متكررة، بطاقة 60 غرفة فندقية، ويُصنف ضمن فئة الثلاث نجوم.

كما شملت الجولة تفقد فندق "اللسان" والشاطئ الخاص به، بمدينة رأس البر، والذي يتميز بموقع فريد حيث ملتقى نهر النيل والبحر المتوسط، وتقوم الشركة القابضة للسياحة والفنادق بإدارته، ويعد أول فندق بوسط الدلتا مستوى 5 نجوم، وتم افتتاحه في ديسمبر 2019، ويضم 153 غرفة وجناحًا، ويتكون من بدروم أرضي و5 أدوار، فضلًا عن مرافقه المتنوعة، التي تضم قاعات مؤتمرات واحتفالات ومطاعم وكافيهات وشاطئًا خاصًا وحمام سباحة، حيث أشاد بمستوى الفندق وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء والزائرين.

وخلال الجولة، اطلع الوزير على موقع إنشاء ملحق جديد لفندق اللسان، من المقرر أن يضيف 62 غرفة وجناحًا للطاقة الاستيعابية للفندق، بما يلبي الطلب المتزايد على الإقامة السياحية عالية المستوى في رأس البر، ومن المنتظر الانتهاء من أعمال المشروع وافتتاحه بحلول عام 2027، بحضور المحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وأكد الوزير أن فندق اللسان يمثل قصة نجاح حقيقية في استثمار أحد أهم المواقع السياحية الفريدة على الخريطة المصرية، وهو ما يجعل منه وجهة استثنائية ومقصداً سياحياً من الطراز الرفيع، مضيفا « نعمل على تعظيم القيمة الاستثمارية لهذا الفندق المتميز، من خلال تنفيذ مشروع ملحق جديد بما يستجيب للطلب المتزايد ويعزز الطاقة الاستيعابية، كما يمثل الفندق نموذجًا ناجحًا للشراكة مع شركات الإدارة العالمية، ويمثل أحد الأصول الاستراتيجية التي نحرص على تطويرها بما يتوافق مع رؤية الدولة للنهوض بالبنية السياحية وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي».

وأوضح المهندس محمد شيمي أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتنمية الأصول السياحية والفندقية، وتعظيم عوائدها وإضافة طاقات جديدة، خاصة في المدن السياحية الواعدة مثل رأس البر، وشدد الوزير على اهتمام الدولة بقطاع السياحة والفندقة، باعتباره من القطاعات ذات الأثر المباشر على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، مؤكدًا استمرار جهود الوزارة لتعظيم الاستفادة من الأصول الفندقية وتطويرها بالتعاون مع كبار المستثمرين وشركات الإدارة العالمية، وإنشاء فنادق جديدة بمنطقة الدلتا.

من جانبه، أكد محافظ دمياط أن تنمية القطاع السياحى بالمحافظة وبالأخص في مدينة رأس البر يُعد من أهم الأولويات، وذلك لتمتعها بمقومات سياحية فريدة ، لافتًا إلى أن المحافظة تهتم وبشكل بالغ بوجود وحدات فندقية متعددة بمستويات مختلفة، وتعظيم الاستفادة من الأصول لدعم هذا القطاع المهم، نظرًا للاقبال الكبير والمتزايد الذي تشهده المدينة من وفود سياحية من داخل مصر وخارجها، لافتا إلى أن فندق اللسان يشهد نسب إشغال تصل إلى 100% خلال موسم الصيف، الأمر الذي حذى إلى تنفيذ توسعات للفندق بإضافة امتداد للمساحة المتاحة الحالية.