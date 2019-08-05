جامعة القاهرة: لا تأثير على مرضى معهد الأورام

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أكدت جامعة القاهرة، أنه لا إصابات بين مرضى معهد الأورام إثر الانفجار الذي دوى منذ قليل في محيط المعهد.
وقال المكتب الإعلامي للجامعة في بيان أنه "يتابع أوضاع المرضى بالمعهد ولا إصابات حتى الآن ولا تأثير على المرضى".