اتحاد الجزائر يعلن حل أزمة سفره إلى النيجر

أعلن نادي اتحاد الجزائر حامل لقب الدوري المحلي عن حل أزمة سفره إلى النيجر لمواجهة مضيفه نادي سونيداب الجمعة المقبل، في ذهاب الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وأكدت إدارة النادي في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الفريق كان سينسحب من المنافسة الإفريقية، على خلفية تجميد الحساب البنكي للفريق، وعدم قدرتها على دفع تكاليف السفر، مشيرة إلى أن السلطات كانت قد وعدت قبل أيام بالتكفل بهذه السفرية غير أنها أخلت بإلتزاماتها.

وكشف أن المستشار العام لمجمع "الحياة بتروليوم" تواصل معها وأكد تكفل المجمع بسفر بعثة الفريق لعاصمة النيجر نيامي، تحسبا لمواجهة نادي سونيداب الجمعة المقبل، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا. كما لفت أن "الحياة بتروليوم" هو المجمع الذي يريد الاستثمار في النادي وشراء أسهم شركة حداد للبناء والري.

ويواجه اتحاد الجزائر مشاكل مالية عويصة منذ سجن مالكه رجل الأعمال علي حداد، المتهم في قضايا فساد.