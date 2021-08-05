أعلنت محافظة الجيزة إجراء غلق كلي غدا للطرق والمحاور المؤدية لخط سير الموكب الخاص بنقل مركب الملك خوفو (مركب الشمس) من المنطقة الأثرية بالأهرامات إلى المتحف المصري الكبير بطريق (القاهرة الإسكندرية) الصحراوي في مراسم رفيعة المستوى.

يأتي ذلك عند بداية التحرك بدءاً من بوابة المنطقة الأثرية المطلة على طريق الفيوم الصحراوي الكائنة أمام مدينة حدائق الأهرام مرورا بميدان الرماية وطريق (القاهرة الإسكندرية الصحراوي)؛ وصولا حتى المتحف المصرى الكبير؛ حيث ستقام الاحتفالية ابتداء من الساعه السادسة مساء غد الجمعة حتى الانتهاء الكامل من فعاليات الاحتفالية صباح بعد غد السبت، وذلك في إطار القيام بالإجراءات اللازمة للتأمين الكامل أثناء أعمال نقل المركب المشار إليه .

وذكرت المحافظة - في بيان اليوم - أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي أمام حركة المرور بالطرق والمحاور الأتية: طريق الفيوم الصحراوي في الإتجاهين بدايه من فتحه الدوران الكائنة بالجزيرة الوسطى بالمنطقة المواجهة لبوابة خفرع لحدايق الأهرام حتى ميدان الرماية، طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي في الإتجاهين بدايه من ميدان الرماية حتى مناطق أسفل الطريق الدائري ، مناطق ميدان الرمايه للاتجاه القادم من طريق المنصورية – كفرة نصار -شارع الأهرام - شارع الملك فيصل .

وأوضحت المحافظة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء التحويلات المرورية للتيسير على المواطنين تتضمن التحويلة المرورية الأولى حركة المركبات القادمه من طريق الفيوم اتجاه ميدان الرمايه وترغب بالسير اتجاه ميدان الرماية وشارع الأهرام وشارع الملك فيصل ستقوم بالدوران من فتحة الدوران الكائنة بالجزيره الوسطى بالمنطقه المواجهة لبوابه خفرع بحدائق الأهرام (موقع الغلق ) والعودة بطريق الفيوم ثم السير يمينا بطريق الواحات ثم الصعود أعلى الطريق الدائري والنزول عن طريق منزل الطريق الدائري المؤدي الى طريق المنصوريه والمنزل المؤدي إلى محور اللبيني وصولا لشارعي الأهرام والملك فيصل .

أما عن التحويلة المرورية الثانية؛ فهي لحركة المركبات القادمة من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وترغب بالسير اتجاه ميدان الرماية وشارع الأهرام و شارع الملك فيصل يتم الصعود أعلى الطريق الدائري عن طريق المطلع المؤدي إلى مناطق المريوطيه والوراق ثم النزول مرة أخرى عن طريق منزل الطريق الدائري المؤدي الى طريق المنصوريه والمنزل المؤدي الى محور اللبيني وصولا لشارعي الأهرام الملك فيصل.

أما عن حركة المركبات التي ترغب بالسير اتجاه مناطق مدينه حدائق الأهرام وطريق الفيوم ومدينة الضباط بالرمايه وطريق الواحات؛ فسوف يتم السير يمينا باتجاه شارع محمد حجازي المتفرع من طريق أسكندريه الصحراوي قبل مطلع الطريق الدائري المشار اليه مباشره ثم استكمال السير حتى مطلع الطريق الدائري المؤدي الى طريق الواحات ومناطق 6 أكتوبر ثم السير يساراً بطريق الواحات اتجاه طريق الفيوم الصحراوي و مناطق مدينة حدائق الأهرام ومدينة الضباط بالرماية.

والتحويلة المرورية الثالثه؛ فسوف تكون لحركة المركبات القادمة من مناطق المنصورية والأهرام والملك فيصل وكفره نصار، وترغب بالسير اتجاه طريق الفيوم الصحراوي وطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ومناطق مدينه حدائق الاهرام ومدينة الضباط ومدينه 6 أكتوبر؛ حيث سيتم استكمال السير بطريق المنصورية اتجاه مناطق كرداسه ثم الدوران والعودة من فتحه الدوران الكائن بعد مناطق أسفل الطريق الدائري ثم الصعود أعلى الطريق الدائري في الاتجاه المؤدي إلى طريق الواحات ثم السير إتجاه طريق الفيوم الصحراوي و مناطق مدينه حدائق الأهرام ومدينة الضباط بالرماية.

أما عن حركة المركبات التي ترغب بالسير اتجاه طريق الإسكندرية الصحراوي؛ سيتم عقب الصعود أعلى الطريق الدائري من المطلع سالف الذكر النزول مرة أخرى بمنزل الطريق الدائري المؤدي إلى طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي.

وأشارت محافظه الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة سوف تقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمواقع الغلق الكلي المشار إليها وكذا بمسار التحويلات المرورية سالفه الذكر لتيسير الحركة المرورية وكذا تجهيز ووضع كافة المساعدات الفنية ووسائل المساعدة بمواقع الغلق الكلي بالكباري والمحاور المشار اليها من حيث (طواحين ضوئية - حواجز فسفورية - مخاريط ) لإرشاد قائدي المركبات وضمان أمن وسلامة المواطنين.