تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم فى أسواق الصاغة المحلية، بنحو 4 جنيهات ليصل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر إلى 794 جنيها، مقارنة بـ798 جنيها بنهاية تعاملات أمس، نتيجة لانخفاض سعر أوقية المعدن الأصفر فى الأسواق العالمية لتصل إلى 1811 دولارا، وفقا لنادي نجيب السكرتير العام السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب نجيب، انخفض سعر الجرام عيار 18 إلى 678 جنيها مقارنة بـ682 جنيها، وسجل الجرام عيار 24 نحو 905 جنيهات مقارنة بـ910 جنيهات، وهبط الجنيه الذهب بنحو 32 جنيها ليصل إلى 6352 جنيها مقارنة بـ6384 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب في مصر ارتفعت 5 جنيهات بنهاية تعاملات أمس ليسجل العيار 21 نحو 798 جنيها.

وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بمصر، بالتغير الذي تشهده الأسعار عالميا، بالإضافة إلى تذبذب سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر العملة الخضراء زادت أسعار المعدن الأصفر.

وعالميا، وتراجعت أسعار الذهب، لتتحرك في نطاق ضيق، إذ أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة مركزين على بيانات مهمة للوظائف الأمريكية من المقرر أن تصدر في وقت لاحق، وهي مؤشر أساسي لموقف مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بشأن السياسات مستقبلا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.02% إلى 1811.24 دولار للأوقية، وفقا لوكالة بلومبرج.