سفير موسكو بالقاهرة: العلاقات الثنائية تشهد زخما في عهد السيسي

شدد سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة غيورغى بوريسينكو، على أهمية وجود فهم متبادل ما بين مصر وروسيا، مشيرًا إلى أن العلاقات التاريخية بين البلدين ممتدة منذ 60 عامًا.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «TeN»، مساء الخميس، أن العلاقات الثنائية تشهد زخمًا وتطورًا كبيرًا في المجال الاقتصادي والعسكري والأسلحة الدولية، وخاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا ستستمر في التطور والتقدم، متابعًا: «مصر كانت وستظل الشريك الأساسي لنا، وخاصة أنها الدولة المركزية للعالم العربي وأحد قادة القارة الإفريقية».

وأكد أن مصر شريك دولي مهم بالنسبة لروسيا، مضيفًا: «الظروف الحالية غير مستقرة، ومصر وروسيا يجب أن تظلا معًا والعلاقات بين الدولتين يجب أن تتطور ومستعدون لهذا الأمر».