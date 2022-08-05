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توعد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة، اليوم الجمعة، الاحتلال الإسرائيلي بـ"قتال لا مهادنة فيه"، ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال النخالة في تصريحات تلفزيونية :" هذا اليوم للنصر وعلى العدو أن يتوقع قتالاً ولا مهادنة"، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وأضاف النخالة: "اليوم هو اختبار للمقاومة الفلسطينية في مواجهة هذا العدوان، ونحن ذاهبون ونسأل الله التوفيق للمجاهدين وسيقع الألم على الإسرائيليين".

وتابع النخالة: "على المقاومين أن يقفوا وقفة رجل واحد وليس هناك خطوط حمر لدى الجهاد الإسلامي ولا توقف ولا وساطات".

وشن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت عدة مواقع في قطاع غزة، فيما أفادت تقارير إعلامية باستشهاد قائد الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تيسير الجعبري في غارة إسرائيلية.

وذكر جيش الاحتلال في بيان مقتضب إن "الجيش قصف قطاع غزة، تم الاعلان عن حالة خاصة في الجبهة الداخلية. تفاصيل إضافية ستنشر لاحقًا".

وأطلق الناطق باسم جيش الاحتلال اسم "الفجر الصادق" على الحملة العسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وطالب جيش الاحتلال من مستوطني غلاف غزة البقاء قرب الملاجئ.