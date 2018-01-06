شاب يهتك عرض طفل ابن خاله بالدقهلية

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اتهمت ربة منزل بمحافظة الدقهلية، نجل شقيقة زوجها "ابن عمته" باستدراج نجلها وهتك عرضه بإحدى قري مركز السنبلاوين، وحررت محضرًا ضده بقسم الشرطة، وجرى ضبط المتهم وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من "سماح.ش.م" 24 سنة ربة منزل، ومقيمة بإحدى قرى مركز السنبلاوين ، وبرفقتها نجلها "محمد.م ا" 5 سنوات.

واتهمت نجل شقيقة زوجها ويدعى "أحمد.ب.ع" 19 سنة، حاصل على دبلوم صناعي، ومقيم بذات القرية باستدراج نجلها إلى منزل أهليته، وهتك عرضه منذ حوالي شهر، وحضورها اليوم فور علمها بذلك.

وأضافت بسابقة قيام المذكور بالتعدي على نجلها منذ حوالي عام دون تحرير ثمة محاضر بذلك.

بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم17275 لسنة 2022 جنح مركز السنبلاوين، وجار العرض على النيابة العامة.