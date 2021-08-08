تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الجمعة، مسئوليته عن انفجار في سوق مزدحم بالعاصمة الأفغانية كابول.

وقال التنظيم، في بيان له، على تطبيق تليجرام، إن "20 شخصا قتلوا وأصيبوا في هجوم على منطقة غربي كابول".

وقالت الشرطة الأفغانية إن "الهجوم أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 18 آخرين".

وأوضح المتحدث باسم الشرطة في كابول خالد زدران، في تصريحات صحفية، أن "متفجرات وضعت في عربة خضار وانفجرت بين المارة" في شارع تجاري مزدحم في الحي الواقع في غرب كابول.

ومنذ سيطرة حركة طالبان السلطة قبل عام، انخفض عدد الهجمات في أفغانستان، لكن البلاد شهدت سلسلة تفجيرات دامية في نهاية أبريل خلال شهر رمضان وفي نهاية مايو وقتل فيها العشرات.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسئوليته عن معظمها، وهو يستهدف بشكل أساسي الأقليات الأفغانية.