 وزيرة الإعلام الباكستانية: اعتقال عمران خان لا علاقة له بالسياسة أو الانتخابات - بوابة الشروق
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وزيرة الإعلام الباكستانية: اعتقال عمران خان لا علاقة له بالسياسة أو الانتخابات

د ب أ
نشر في: السبت 5 أغسطس 2023 - 7:34 م | آخر تحديث: السبت 5 أغسطس 2023 - 7:34 م

دحضت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنجزيب، اليوم السبت، بشدة الانطباع بأن اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان، رئيس حزب حركة الإنصاف، مرتبط بالسياسة أو الانتخابات المقبلة.

وقالت أورنجزيب في مؤتمر صحفي: "لم يتم القبض على عمران خان من قبل الحكومة، فقط تم تنفيذ حكم المحكمة عندما حكم عليه في قضية توشا خانا"، في إشارة إلى القضية التى اتُهم فيها بتلقى هدايا من زعماء أجانب خلال فترة حكمه وبيعها، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وأوضحت الوزيرة أن التحقيق في جرائم رئيس حركة الإنصاف مستمر منذ أكثر من عام ، وتم إجراء أكثر من 40 جلسة استماع في قضية توشا خانا ، لكن عمران خان ظهر ثلاث مرات فقط.

وقالت: "إنها قضية بسيطة للص يعاقب على جريمته وأي جهد لربطها بالسياسة أو الانتخابات لا مبرر له"، مضيفة: "تم استيفاء جميع المتطلبات القانونية وبعد انتهاء المحاكمة ، وأصدرت المحكمة حكمها ، في قضية توشا خانا وقد أثبتت سرقته".


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