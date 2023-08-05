موسكو تؤكد تضرر سفينة روسية جراء انفجارات في مضيق كيرش

تضررت ناقلة روسية في وقت متأخر من مساء الجمعة، جراء هجوم في مضيق كيرش، الذي يربط البحر الأسود ببحر أزوف.



ونقلت وكالة أنباء "تاس" الرسمية الروسية، عن مركز تنسيق الإنقاذ البحري في نوفوروسيسك قوله إن غرفة محرك الناقلة تضررت، إلا أن طاقم السفينة لم يصب بأذى.



وأفادت تقارير إعلامية، بأن الهجوم شنته طائرة مسيرة أوكرانية، إلا أنه لا يمكن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.



وكانت وسائل إعلام أوكرانية قد ذكرت في وقت سابق على تيليجرام، إن ثلاثة انفجارات وقعت بجوار جسر كيرش. وبعد الانفجارات، هرعت مقاتلات روسية، وتردد أن الجسر أصبح مظلما وتم إغلاقه أمام حركة السيارات.



وتم نشر رسالة إذاعية روسية للسفن في مضيق كيرش كما نشرت الرسالة أيضا على الإنترنت. ودعت السلطات الروسية في الرسالة السفن في المنطقة إلى التحلي بقدر أكبر من اليقظة تحسبا لهجمات بمسيرات جوية أو بحرية.



وتحدث ممثل لإدارة الروسية للقرم على تيليجرام عن "وضع تهديد نشط".



ولم ترد بيانات رسمية أخرى حتى الآن.



وأشارت قنوات روسية وأوكرانية على تيليجرام إلى أن مسيرة ضربت ناقلة روسية. وفي محادثة إذاعية تم نشرها على الإنترنت، من الناقلة التي يشتبه في أنها تعرضت للهجوم، قال أحد أفراد الطاقم إن غرفة المحرك غمرتها المياه وأن السفينة تعطلت. ولم يتم التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.