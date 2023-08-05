هلا رشدي تشارك حميد الشاعري غناء «عودة» في حفل العلمين

قدم الفنان حميد الشاعري المطربة الشابة هلا رشدي خلال حفله الذي يقام، حاليا، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة؛ لتشاركه غناء "عودة" على المسرح.

وغني الفنان حميد الشاعري خلال الحفل مجموعة من أجمل أعماله، التي تفاعل معها الحضور بقوة، من بينها: قشر البندق، وجلجلي، وعيني، والفستان الأسود، وبالي رايق.

مهرجان العلمين الجديدة يعد أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، حيث يتضمن 12 نشاطا فنيا ورياضيا، منها: عروض أزياء، وبطولة لكرة القدم الشاطئية، وبطولة للتجديف، وبطولة بادل، وبطولة ترياثلون سباق ثلاثي، وتحدي جيت سكي، وحفلات غنائية لفنانين من جميع أنحاء العالم.