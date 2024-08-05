قال نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، إن الحركة ستختار قائد جديد لها خلال أيام.

جاء ذلك في بيت عزاء بالعاصمة القطرية الدوحة لرئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية بعد اغتياله في طهران، مساء الأحد.

وصرح الحية، بأن قيادة حماس موحدة وتعقد اجتماعاتها وتدير أعمالها بكل مسئولية وبكل حب.

وأضاف: «إن شاء الله تعالى، ما هي إلا أيام وننهي مشاوراتنا لاختيار قائد جديد لهذه الحركة، ليمضي على طريق إسماعيل ويواصل على طريق الشيخ ويواصل على طريق الشهداء من شعبنا الفلسطيني».

ودعا لعدم القلق على مستقبل الحركة، وتابع: «لقد غادرنا قائد، ولكن الحركة تدار عبر مؤسساتنا، فلا فراغ باستشهاد القائد».



واستكمل: «لا الموت يقعدنا ولا كثرة الدماء تكسر إرادتنا، فإن إرادتنا قوية صلبة، لا يكسرها استشهاد قائد ولا اثنان ولا ثلاثة، فنحن ماضون بإذن الله».

وأشار إلى أن حماس تعاهد الأمة أن نبقى على ذات الدرب والطريق حتى تحقيق الأهداف.