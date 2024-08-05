صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يعتزم توسيع الائتلاف وتغيير وزير الحرب

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم توسيع الائتلاف الحكومي بضم حزب يمين الدولة بزعامة جدعون ساعر، لمواجهة ابتزازات وزير الأمن القومي ورئيس حزب القوة اليهودية إيتمار بن غفير، وكذلك المعارضة التي تسعى للإطاحة بحكومته.

وجاء في تقرير للمراسلة السياسية للصحيفة آنا براسكي أن نتنياهو الذي يخشى من تداعيات إقالة وزير الحرب يوآف جالانت ينوي إسناد حقيبة أخرى إليه بدلا من إقالته، ويفكر أيضا في تعيين وزير الخارجية ورئيس الأركان الأسبق جابي أشكنازي وليس جدعون ساعر مكانه.

ونقلت المراسلة عن مصادر مقربة من نتنياهو أن ضم حزب ساعر -الذي سيحصل على مقعدين إلى 3 مقاعد وفقا لاستطلاعات الرأي- إلى الائتلاف سيعزز كتلة الليكود ويضعف قوى اليمين المعتدل قبل الحملة الانتخابية المقبلة في إسرائيل.

وقالت المراسلة: "إن فكرة ضم حزب يمين الدولة إلى الائتلاف والقيام بتغييرات في الحقائب الوزارية ظلت حتى الآن مجرد فكرة ولم تتقدم إلى مراحل التنفيذ، ولكن في الأيام الأخيرة أجرى عدد من مبعوثي الليكود محادثات غير رسمية مع ساعر وزملائه في الحزب من أجل معرفة موقفهم من الخطوة قبل إنضاجها".

وأشارت هذه المصادر إلى أن لديها انطباعا بأن نتنياهو مهتم باستبدال جالانت بشخصية أخرى لوزارة الدفاع، لكنه "لا ينوي -على ما يبدو- عرض المنصب الرفيع والمهم على ساعر، خاصة في زمن الحرب. وذلك لأنه ودائرته المقربة لا يثقون به ولا يؤمنون به شريكا سياسيا موثوقا وآمنا، وأن تعيينه وزيرا للدفاع سيثير الغضب داخل الليكود، خصوصا مع احتمال قيام عدد من كبار المسؤولين بمعارضة هذه الخطوة".

وأوضحت المراسلة أن توسيع الائتلاف وإعادة توزيع الحقائب الوزارية داخل الائتلاف الحكومي قد يبرران عرض حقيبة وزارية مختلفة على جالانت، وعرض "حقيبة رفيعة ليست أمنية على ساعر".

وقالت براسكي إن اسم جابي أشكنازي برز كمرشح لوزارة الحرب في أوائل عام 2023 في المحادثات التي أجريت ضمن الدائرة الضيقة لنتنياهو، على خلفية التوتر الذي نشأ بين جالانت ونتنياهو بعد تشكيل الحكومة بسبب الخلافات بينهما على التغييرات في النظام القضائي.

وذكرت المراسلة أن مصادر مقربة من نتنياهو أشارت إلى أنه عندما بلغت التوترات بينه وجالانت ذروتها أثيرت فكرة عرض حقيبة الحرب على أشكنازي مرة أخرى.