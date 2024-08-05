الرئيس التونسي يقدم ملف ترشحه لولاية ثانية إلى هيئة الانتخابات

أودع الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، ملف ترشحه رسميا لولاية ثانية لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ويتولى الرئيس سعيد (66 عاما) الرئاسة منذ 2019 وهو أستاذ قانون دستوري متقاعد ولا يقود حزبا سياسيا.

ويشترط القانون الانتخابي على المترشحين للانتخابات تجميع 10 آلاف تزكية على الأقل من الناخبين أو 10 تزكيات من نواب البرلمان أو أحد المجالس المنتخبة.

وقال سعيد، إن المتطوعين في حملته جمعوا قرابة 243 ألف تزكية حتى فجر اليوم، ولايزال الباب مفتوحا لتقديم التزكيات.

ونفى سعيد في تصريحاته، ممارسة ضغوط على باقي المترشحين أو على القضاء أو التضييق على حرية التعبير.

ويواجه الرئيس سعيد انتقادات من منظمات حقوقية بسبب حملة إيقافات ضد سياسيين من المعارضة بتهمة التآمر على أمن الدولة وقضايا آخرى تخص ملفات فساد وإرهاب. وتقول المعارضة إنها قضايا "سياسية ملفقة".

كما أصدر سعيد المرسوم 54 منذ عام 2022، والمتعلق بجرائم انظمة الاتصال والمعلومات، وكان سببا في عدة إيقافات لصحفيين ونشطاء ومدونين.

وقال سعيد، للصحافيين اليوم، إنه صدر "عفو عن المدانين في جرائم بناء على هذا المرسوم، ما لم تكن هناك جريمة أخرى بحقهم"، مضيفا أنه "لن يكون هناك تراجعا عن الحريات".

وفي 25 يوليو عام 2021 اتخذ سعيد خطوة مفاجئة بإعلانه تجميد البرلمان وحل الهيئات الدستورية وإلغاء دستور 2014، بدعوى مكافحة الفساد والفوضى و"تصحيح مسار ثورة 2011".

ويقول سعيد إنه يخوض "معركة تحرير للوطن" ويتهمه خصومه من المعارضة بتقويض أسس الديمقراطية والسعي إلى تعزيز هيمنته على الحكم.