قوات الاحتلال تعتقل 25 فلسطينيا من الضفة

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الاثنين، 25 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم طفلان، وأسرى سابقون.

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي الخليل، ورام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات نابلس، وبيت لحم، وجنين.

وإلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال عمليات الاعتقال، يرافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

يذكر أنّ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من 9955، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائناً.

ومن الجدير ذكره أن حملات الاعتقال هذه تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة «العقاب الجماعيّ» التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين، في ظل العدوان الشامل على شعب فلسطين، والإبادة المستمرة في غزة.

والمعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.