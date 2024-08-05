إصابة 7 جنود للاحتلال بانفجار عبوة ناسفة جنوب قطاع غزة

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 7 جنود للاحتلال أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة جنوب قطاع غزة، 4 منهم بحالة خطيرة. وأفاد متحدث باسم جيش الاحتلال أن الجنود الأربعة من كتيبة الاحتياط، وفقا لشبكة الجزيرة الإخبارية.

وكانت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس قد أفادت في وقت سابق بأن مقاتليها تمكنوا من "تفجير عبوة مضادة للأفراد (رعدية) في قوة صهيونية راجلة بجانب ناقلة جند وإيقاعها بين قتيل وجريح في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة".

كما أعلنت القسام أنها فجرت عبوتين في قوة هندسية إسرائيلية بمنطقة زلاطة شرق رفح جنوبي القطاع، مؤكدة إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وأضافت أنها استهدفت جرافة عسكرية من طراز "دي 9" بقذيفة "الياسين 105" شرق مدينة خان يونس.

وقالت القسام إن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية راجلة من 9 جنود من نقطة الصفر شرقي خان يونس، مشيرة إلى أنها أوقعت أفرادها أيضا بين قتيل وجريح.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 39623 فلسطينيا، وإصابة 91469 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.