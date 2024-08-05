نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الاثنين، عن وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، قوله، إنه "لن يسمح لنا أحد بقتل مليوني شخص جوعا في غزة، ومن العدل فعل ذلك طالما لم يعد المحتجزون"، بحسب تعبيره.

وأضاف سموتريتش: "من المستحيل تدمير حماس عسكريا ومدنيا دون السيطرة على المساعدات الإنسانية"، متابعا: "الصفقة المطروحة لن تعيد إلا القليل من المحتجزين لذا فهي ظالمة وغير أخلاقية وتعرض أمننا للخطر"، وفق زعمه.

وأردف: "هجوم 7 أكتوبر ما كان ليحدث لو كان الاستيطان في غزة موجودا"، مؤكداً "سنصحح الأخطاء"، ومشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغه بأنهم سيبقون في محور فيلادلفيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال سموتريتش: "نعمل على إزالة التهديد المتمثل في إقامة دولة فلسطينية من خلال تعزيز الاستيطان"، مؤكدا أن "السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأراضي هي الطريقة الوحيدة لمنع إقامة دولة فلسطينية"، مدعياً ان "الدولة الفلسطينية هي التخلي عن وسط البلاد للنازيين والمذبحة القادمة"، وفق تعبيره.