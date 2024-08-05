وزير الخارجية يحذر من إمكانية خروج الأوضاع عن السيطرة وانزلاق المنطقة إلى أتون حرب شاملة

شدد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، على أهمية وقف إطلاق النار في غزة، ووضع نهاية للحرب الوحشية والمرفوضة التي تشنها إسرائيل على الشعب الأعزل في غزة، وضمان النفاذ الإنساني للقطاع بشكل كامل ودون شروط.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، اليوم الاثنين، أن المباحثات الثنائية تطرقت لجهود الوساطة المصرية مع قطر والولايات المتحدة، للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد التقارب الشديد في رؤى مصر وتركيا حول الملف، مشددًا على ضرورة تجنب انفجار الأوضاع في الضفة الغربية؛ نتيجة سياسة الاستيطان والسياسات الاستفزازية لقطعان المستوطنين بشكل ممنهج.

وشدد على أهمية العمل على تنفيذ حل الدولتين، وليس الدخول في مفاوضات لانهائية، قائلًا إن لب الصراع في المنطقة يكمن في استمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية.

وجدد رفض مصر لسياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى، وتأكيدها ضرورة حشد الدعم اللازم لوقف التصعيد الخطير في المنطقة، والحيلولة دون خروج الأوضاع عن السيطرة وانزلاق المنطقة إلى أتون حرب شاملة.

وتوجه برسالة إلى العالم، قائلًا: «يجب العمل في أقرب وقت على وقف العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني، والعمل على الاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية دون أي شروط أو عقبات».