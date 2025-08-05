الأمم المتحدة تحذر: شمال دارفور بالسودان يواجه مجاعة مع انقطاع الإمدادات بسبب الحرب

حذر برنامج الأغذية العالمي اليوم الثلاثاء، من حدوث مجاعة في الفاشر، عاصمة إقليم شمال دارفور السوداني.



ووفقا لبيان صادر عن البرنامج، تم قطع المساعدات الإنسانية عن المدينة، ما ترك باقي السكان أمام خيار محدود هو البقاء على قيد الحياة بالاعتماد على الإمدادات القليلة التي لا تزال متاحة.

وتحاصر قوات الدعم السريع المتمردة منطقة الفاشر منذ مايو 2024 وهي آخر مدينة رئيسية في شمال دارفور لا تزال تحت سيطرة الحكومة.

وفر أكثر من 12 مليون شخص من الصراع، ووفقا للأمم المتحدة، فإن أكثر من 26 مليون شخص - ما يقرب من نصف السكان - معرضون لخطر الجوع.

ولا يزال حوالي 300 ألف شخص يعيشون بمدينة الفاشر المحاصرة، يعيشون في ظروف يائسة بشكل متزايد، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة. ويؤدى الحصار إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير.

وقال إريك بيرديسون، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لشرق وجنوب أفريقيا: "يواجه الجميع في الفاشر صراعا يوميا من أجل البقاء".