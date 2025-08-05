شهدت لجان الاقتراع بمدرسة اللواء محمد نجيب بحي العجمي غرب الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إقبالًا ملحوظًا من كبار السن للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

حرص المواطنون من الفئات العمرية الكبيرة على التواجد مبكرًا أمام مقر اللجنة، حاملين الأعلام المصرية، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة تهدف إلى تيسير عملية التصويت، وتوفير سبل الراحة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتضم محافظة الإسكندرية لجنة عامة، ويبلغ عدد الناخبين 4 ملايين و444 ألف ناخب، موزعين على 286 مقرًا انتخابيًا تشمل 320 لجنة فرعية، وتتبع 9 أحياء إلى جانب مركز ومدينة برج العرب.

ويتنافس في الانتخابات بالمحافظة 22 مرشحًا بالنظام الفردي، بالإضافة إلى قائمة واحدة ضمن نظام القوائم، تحت اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر".





