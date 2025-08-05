إقبال متزايد على لجان البحيرة في ثاني أيام انتخابات الشيوخ 2025

شهدت لجان الاقتراع بمحافظة البحيرة، اليوم، إقبالًا ملحوظًا من الناخبين في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ، حيث توافد المواطنون منذ الساعات الأولى على اللجان وسط أجواء منظمة وإجراءات ميسرة، خاصة لكبار السن وذوي الهمم، بما يضمن أداء الجميع لحقهم الدستوري.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن العملية الانتخابية تسير بكفاءة وانتظام في جميع اللجان، مشيدة بجهود القضاة ورجال الشرطة في تأمين وتنظيم هذا الحدث الديمقراطي الهام.

وأشارت إلى استمرار وحدة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة في أداء دورها على مدار الساعة، بالتنسيق مع الغرف الفرعية، وذلك من خلال منظومة متكاملة للتواصل اللحظي مع جميع اللجان عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة.

وتُجرى الانتخابات داخل 628 مقرًا انتخابيًا، تضم 633 لجنة فرعية موزعة على مختلف مراكز ومدن المحافظة، تم تجهيزها بالكامل لاستقبال نحو 4 ملايين و351 ألفًا و751 ناخبًا وناخبة، وسط إشراف قضائي كامل، وتأمين شامل من كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية.

وشددت المحافظ على أن جميع الأجهزة التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع الالتزام الكامل بأعلى درجات الحياد والشفافية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تُعبّر عن إرادة الشعب المصري.

ودعت الدكتورة جاكلين عازر جميع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات، وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يُمثلهم، مؤكدة أن أبناء البحيرة، كعادتهم، يتصدرون المشهد الانتخابي، ويُثبتون في كل مرة وعيهم الوطني وحرصهم على دعم مسيرة الديمقراطية والاستقرار.





