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أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في منطقة اليورو لأول مرة منذ 4 شهور خلال يونيو الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

وذكرت وكالة الإحصاء أن مؤشر أسعار الجملة ارتفع خلال يونيو بنسبة 8ر0% شهريا بعد تراجعه بنسبة 6ر0% خلال مايو وفقا للبيانات المعدلة.

جاء ارتفاع مؤشر أسعار الجملة مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 2ر3%. كما ارتفعت أسعار السلع غير المعمرة بنسبة 2ر0% خلال يونيو، وأسعار السلع الرأسمالية والاستهلاكية المعمرة بنسبة 1ر0%. في المقابل تراجعت أسعار السلع الوسيطة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 2ر0% شهريا.

ومع استبعاد أسعار الطاقة، تراجع مؤشر أسعار الجملة خلال يونيو بنسبة 1ر0% شهريا مقابل ارتفاعه بنسبة 1ر0% خلال مايو.

وعلى أساس سنوي ارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 6ر0% خلال يونيو، مقابل 3ر0% خلال مايو.