قدم المخرج فيصل الشناوي العرض المسرحي "واحد شارع المعز" على مسرح مركز الهناجر للفنون بأرض أوبرا القاهرة، وذلك ضمن العروض التي تم تقديمها على هامش المهرجان، خارج المسابقة الرسمية للعروض المسرحية للدورة 18 من المهرجان القومي للمسرح المصري.

وأشادا الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري والمخرج دكتور عادل عبده مدير المهرجان، بأداء الممثلين وخاصة من ذوي الهمم، الذين قدموا أداءً متميزًا.

العرض من إنتاج اللجنة العليا- لجنة ذوي الهمم بالنادي الأهلي، ويحمل رسالة إنسانية راقية وهي التأكيد على فكرة ان من ليس له تاريخ ليس له مستقبل وان تاريخ مصر يستحق مستقبلا اكثر تقدمًا وبحاجة الى الكثير من الجهد والسعي والاصرار لتحقيقه.

شارك في بطولة العرض عدد من الممثلين من ذوي الهمم، من النادي الأهلي، والذين قدموا أداءً رائعًا وسط إقبال جماهيري كبير على العرض.

"واحد شارع المعز" موسيقى وألحان وغناء شريف حمدان، وكلمات الشاعر عبد الله حسن وديكور دينا أحمد محمد وأزياء دينا رفعت وتأليف أحمد سمير واستعراض محمد سميح.

وقام النادي الأهلي بتسليم درع تكريم للفنان محمد رياض والمخرج الدكتور عادل عبده، تقديرًا لجهودهما ودعمهما لدمج ذوي الهمم في الفعاليات الفنية والمسرحية.

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