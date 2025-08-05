وزير الأوقاف يفتتح مسجد مجلس النواب ومقرات هيئة البريد والشهر العقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة

افتتح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم، مسجد مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار أحمد عزت مناع، أمين عام مجلس النواب، وعدد من السادة النواب، وهالة طاحون، مدير عام المدن الجديدة، وطارق عطالله، نائب رئيس قطاع فروع بنك مصر، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الأوقاف.

وأدى الحضور صلاة الظهر جماعةً بالمسجد، حيث أمّهم وزير الأوقاف، ثم شارك عقب الصلاة في افتتاح مجمع خدمات مجلس النواب، الذي يضم فرعًا لبنك مصر، ومقرات لكل من هيئة البريد، والشهر العقاري، ومصر للطيران، ومصر للسياحة، والسجل المدني، بما يعزز تقديم الخدمات المتكاملة للعاملين بالمجلس ورواده في بيئة تنظيمية متطورة.