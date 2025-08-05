غرفة العمليات بالإسكندرية تتابع لحظة بلحظة سير التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ

لليوم الثاني على التوالي من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تابع أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، فتح صناديق الاقتراع في المقار واللجان الانتخابية على مستوى المحافظة.

تم فتح اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، واطمأن المحافظ على انتظام سير العملية الانتخابية وجاهزية اللجان لاستقبال الناخبين.

وأكد المحافظ أنه تمت مراجعة كافة الترتيبات وتجهيزات المقار الانتخابية بنطاق المحافظة، ويجري المتابعة اللحظية للعملية الانتخابية من خلال منظومة متكاملة تشمل المرور الميداني على محيط اللجان، ومركز السيطرة الموحد، وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، إلى جانب غرف العمليات الفرعية بالأحياء.

وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية لم ترصد أي شكاوى خلال اليوم الأول، وأن العملية الانتخابية جرت بانتظام في جميع اللجان والمقار الانتخابية.

وشدد على متابعته الدقيقة للجان لضمان سير الانتخابات بشكل يليق بمكانة مصر والإسكندرية، داعيًا المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم في اليوم الأول إلى المشاركة الإيجابية في اليوم الثاني، والحفاظ على حقهم الدستوري في الإدلاء برأيهم في العملية الانتخابية.

كما أكد أن غرفة العمليات الرئيسية في حالة انعقاد دائم لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظيًا، مع تعاون كامل بين الجهات التنفيذية والأمنية والخدمية لتوفير بيئة آمنة وميسرة للناخبين.





