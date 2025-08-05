قناة الأهلي تكشف موقف كوكا من الانتقال إلى قاسم باشا

أمهل النادي الأهلي فريق قاسم باشا التركي 48 ساعة من أجل حسم ملف بيع أحمد نبيل كوكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال أحمد شوبير مقدم البرنامج الرئيسي لقناة الأهلي: "الأهلي طلب الحصول على 750 ألف دولار من أجل التنازل عن خدمات أحمد نبيل كوكا، وهذا الرقم تمت الموافقة عليه من قبل قاسم باشا التركي".

وأضاف: "لكن الأزمة في طريقة دفع فريق قاسم باشا للمبلغ المالي.. لا يصح أن يحصل الأهلي على هذا المبلغ على 4 أقساط مثلا، بل يريد الأهلي قسط كبير ومن ثم قسط صغير فقط".

وواصل: "الأهلي أبلغ قاسم باشا أن أمامه مهلة 48 ساعة ليتم إتمام الصفقة بشكل نهائي".