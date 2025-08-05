 قناة الأهلي تكشف موقف كوكا من الانتقال إلى قاسم باشا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قناة الأهلي تكشف موقف كوكا من الانتقال إلى قاسم باشا

الشروق
نشر في: الثلاثاء 5 أغسطس 2025 - 2:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أغسطس 2025 - 2:56 ص

أمهل النادي الأهلي فريق قاسم باشا التركي 48 ساعة من أجل حسم ملف بيع أحمد نبيل كوكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال أحمد شوبير مقدم البرنامج الرئيسي لقناة الأهلي: "الأهلي طلب الحصول على 750 ألف دولار من أجل التنازل عن خدمات أحمد نبيل كوكا، وهذا الرقم تمت الموافقة عليه من قبل قاسم باشا التركي".

وأضاف: "لكن الأزمة في طريقة دفع فريق قاسم باشا للمبلغ المالي.. لا يصح أن يحصل الأهلي على هذا المبلغ على 4 أقساط مثلا، بل يريد الأهلي قسط كبير ومن ثم قسط صغير فقط".

وواصل: "الأهلي أبلغ قاسم باشا أن أمامه مهلة 48 ساعة ليتم إتمام الصفقة بشكل نهائي".


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