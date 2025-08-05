اقتصادية قناة السويس تستقبل وفد اتحاد الصناعة والتجارة بمقاطعة شيجيانج الصينية

استقبل وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفدًا رسميًّا يمثل اتحاد الصناعة والتجارة بمقاطعة شيجيانج الصينية، برئاسة جين مين شيانج، نائب رئيس الاتحاد، بحضور عدد من قيادات المنطقة الاقتصادية وأعضاء الاتحاد الصيني الذي يضم مسئولين حكوميين وممثلي أبرز شركات مقاطعة شيجيانج التي تضم عددًا من القطاعات الصناعية واللوجستية أبرزها قطاع التشييد والبناء، الخدمات اللوجستية، الصناعات المعدنية، الاستثمار والخدمات المالية.

قدم جمال الدين، عرضا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تناول فيه أبرز المقومات والميزات التنافسية التي تجعل المنطقة مركزًا عالميًّا رائدًا للخدمات اللوجستية من خلال 6 موانئ على البحرين المتوسط والأحمر، تتكامل مع 4 مناطق صناعية مجهزة ببنية تحتية عالمية المواصفات، لتكون الوجهة المفضلة للاستثمار العالمي في القطاعات المستهدف توطينها باستراتيجية المنطقة الاقتصادية التي تتوسع لتشمل 21 قطاعًا متنوعا ما بين صناعي وخدمي ولوجستي، بالإضافة لاتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تسمح بنفاذية غير قابلة للمنافسة لمختلف الأسواق العالمية.

وأعرب جمال الدين عن تطلعه الدائم لجذب المزيد من الاستثمارات خاصة الصينية، خاصة بعد الجولة الترويجية الناجحة للصين الشهر الماضي التي شهدت توقيع 6 مشروعات مختلفة بقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، فضلًا عن عدد من المشروعات المرتقبة في الفترة المقبلة.