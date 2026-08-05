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أسفرت قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز عن مواجهات نارية تنتظر البطل التاريخي.

وأقيمت مساء اليوم الأربعاء، قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد 2026-27، حيث تحدد مواعيد وأماكن المباريات عن طريق قرعة أجراها طه عزت، رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية.

ويتطلع النادي الأهلي لحصد اللقب في النسخة المقبلة بعدما توج بها نادي الزمالك في الموسم الماضي.

ووفقا لما تم الإعلان عنه فإن الأهلي تحددت مباريات القمة معه حيث يلتقي مع الزمالك يوم 11 أكتوبر المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة، كما يلتقي مع بيراميدز يوم 23 نوفمبر 2026 ضمن مباريات الجولة التاسعة.

وإليكم جدول مباريات الأهلي في الدوري

الجولة الأولى.. يواجه الشرقية إنبي على استاد القاهرة الدولي.. يوم الأحد 23 أغسطس 2026.

الجولة الثانية.. يواجه زد على استاد القاهرة الدولي.. يوم 28 أغسطس 2026.

الجولة الثالثة.. يواجه سموحة على استاد القاهرة الدولي.. يوم 1 سبتمبر 2026.

الجولة الرابعة.. يواجه المقاولون العرب على استاد الجبل الأخضر.. يوم 9 سبتمبر 2026.

الجولة الخامسة.. يواجه أبو قير للأسمدة على استاد القاهرة الدولي.. يوم 15 سبتمبر 2026.

الجولة السادسة.. يواجه الزمالك على استاد القاهرة الدولي.. يوم 11 أكتوبر 2026.

الجولة السابعة.. يواجه القناة على استاد القاهرة الدولي.. يوم 21 أكتوبر 2026.

الجولة الثامنة.. يواجه مودرن سبورت على استاد القاهرة الدولي.. يوم 29 أكتوبر 2026.

الجولة التاسعة.. يواجه بيراميدز على استاد القاهرة الدولي.. يوم 23 نوفمبر 2026.

الجولة العاشرة.. يواجه غزل المحلة على استاد المحلة.. يوم 10 ديسمبر 2026.

الجولة الحادية عشر.. بترول أسيوط على استاد القاهرة الدولي.. يوم 15 ديسمبر 2026.

الجولة الثانية عشر.. يواجه سيراميكا كليوباترا على استاد المقاولون العرب.. يوم 24 ديسمبر 2026.

الجولة الثالثة عشر.. يواجه الاتحاد السكندري على استاد القاهرة الدولي.. يوم 29 ديسمبر.

الجولة الرابعة عشر.. يواجه الجونة على استاد خالد بشارة.. يوم 5 يناير 2027.

الجولة الخامسة عشر.. يواجه منتخب السويس بتروجيت على استاد القاهرة الدولي.. يوم 28 يناير 2027.

الجولة السادسة عشر.. يواجه البنك الأهلي على استاد القاهرة الدولي.. يوم 1 فبراير 2027.

الجولة السابعة عشر.. يواجه المصري على استاد برج العرب.. يوم 6 فبراير 2027.

الجولة الثامنة عشر.. يواجه طلائع الجيش على استاد القاهرة الدولي.. يوم 12 فبراير 2027.

الجولة التاسعة عشر.. يواجه وادي دجلة على استاد السلام.. يوم 19 فبراير 2027.