وزير الداخلية الألماني يقطع إجازته بسبب حادث المسيّرة في مطار لايبتسيج

قطع وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت إجازته، بسبب حادث الطائرة المسيّرة في مطار لايبتسيج شرقي ألمانيا.

وأعلنت وزارة الداخلية الاتحادية في برلين، اليوم الأربعاء، أن الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري سيتوجه إلى المطار للمشاركة في اجتماع لتقييم الوضع، بحضور وزير داخلية ولاية سكسونيا (تقع بها لايبتسيج)، أرمين شوستر، بجانب كبار مسئولي الأجهزة الأمنية على المستويين الاتحادي والولايات.

وأوضحت الوزارة، أنه من المتوقع أن يكون من بين المشاركين في الاجتماع رئيس الشرطة الاتحادية، ديتر رومان، ورئيس هيئة حماية الدستور(الاستخبارات الداخلية)، سينان سيلين.

ومن المقرر أن يدلي دوبرينت بتصريحات لوسائل الإعلام عقب الاجتماع، وذلك في حوالي الساعة السابعة والنصف مساءً.