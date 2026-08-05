رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يشهد تسليم أجهزة تعويضية لذوي الهمم من طلاب المعاهد

شهد الدكتور محمد حسني، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الأربعاء، فعاليات تسليم عدد من الأجهزة التعويضية لذوي الهمم من طلاب المعاهد الأزهرية بالمحافظة، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على دعم ورعاية الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير سُبل العيش الكريم لهم.

جاءت الفعاليات بحضور الدكتور مرتضى أبو شارب، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وعدد من قيادات المنطقة التعليمية، حيث نظمتها إدارة رعاية الطلاب برئاسة محمد جمال، وبحضور الدكتورة لبنى السيد، مديرة إدارة رياض الأطفال.

وشملت الأجهزة التعويضية التي تم تسليمها تنوعا كبيرا يلبي احتياجات مختلفة، حيث تضمنت كراسي متحركة، وأطرافا صناعية، وسماعات طبية، وبطاريات قوقعة، بالإضافة إلى كرسي كهربائي، وذلك لتيسير حياة الطلاب وتمكينهم من مواصلة مسيرتهم التعليمية بيسر وسهولة.

وخلال اللقاء، وجه الدكتور محمد حسني التحية والتقدير لأولياء أمور الطلاب، مثمنا صبرهم وتفانيهم في رعاية أبنائهم، ومؤكدا أن الأزهر الشريف يولي اهتماما بالغا بفئة ذوي الهمم، انطلاقا من مسئوليته المجتمعية والإنسانية، مشيرا إلى أن هذه الأجهزة تأتي ضمن جهود متواصلة لدعم الطلاب المستحقين، مثمنا دور التعاون المثمر بين جميع الجهات المعنية لخدمة العملية التعليمية.

ومن جانبهم، أعرب أولياء الأمور والطلاب المستفيدون عن بالغ شكرهم وعميق امتنانهم لكل القائمين على هذه المبادرة الإنسانية، مؤكدين أن هذه الأجهزة ستحدث فارقا ملموسا في حياة أبنائهم اليومية، وستسهم في تحسين أدائهم الدراسي واندماجهم في المجتمع المدرسي.