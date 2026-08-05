التفكير النقدي وبناء الوعي في مناقشات صالون الثقافة الجماهيرية بالشرقية

شهد ثقافة العاشر من رمضان بالشرقية فعاليات صالون الثقافة الجماهيرية، تحت عنوان "الوعي وإعمال العقل"، وذلك ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة لنشر الوعي الثقافي والفكري بالمحافظات.

شارك في فعاليات الصالون كل من الدكتور السيد الشاذلي، دكتوراه في الإعلام وثقافة الأطفال واستشاري تربوي، والدكتورة شيماء جاد الحق، أخصائي الصحة النفسية والتربية الخاصة، وأداره محمد فكري الديداموني، الذي استهل حديثه بالترحيب بالحضور، مثمنا جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة، ولا سيما إطلاق سلسلة صالون الثقافة الجماهيرية التي تتناول عددا من القضايا الاجتماعية والإنسانية المهمة، ومن بينها الموضوع المطروح للنقاش.

وأشار الديداموني، إلى أن طرح مثل هذه الموضوعات أصبح ضرورة في ظل كثرة الأخبار وتعدد مصادر المعلومات، وتنوع وسائل التأثير، وتشابك الحقائق بالشائعات، حتى بات الوصول إلى الحقيقة يتطلب البحث والتحري، والاعتماد على وعي مستنير وعقل ناقد.

كما أكد ضرورة الفصل بين العقل والوعي، موضحا أن امتلاك الإنسان للعقل وجمعه للمعلومات لا يعني بالضرورة امتلاكه الوعي الكافي والإدراك الصحيح لما يدور حوله.

من ناحيته، تناول الدكتور السيد الشاذلي مفهومَي العقل والوعي، موضحا الفروق بينهما، ومستشهدا بعدد من الوقائع التاريخية التي التبس فيها فهم بعض النصوص والثوابت نتيجة غياب التحليل السليم وعدم القدرة على إدراك ما بين السطور.

كما تناولت الدكتورة شيماء جاد الحق أهمية العقل الواعي، موضحة أنه يحلل المواقف ويقارنها بما هو مخزن في الذاكرة، بما يمنح الإنسان القدرة على اتخاذ قرارات قائمة على التفكير النقدي والإدراك الصحيح، مؤكدة أن إعمال العقل يسهم في الارتقاء بقيمة الإنسان، ويعزز ثقته بنفسه، ويكسبه احترام الآخرين.

نفذت فعاليات صالون الثقافة الجماهيرية من خلال الإدارة العامة للثقافة العامة التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، وبالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة الشرقية، وذلك ضمن برامج هيئة قصور الثقافة الهادفة إلى ترسيخ قيم الحوار والتفكير النقدي، لبناء مجتمع أكثر وعيا وقدرة على مواجهة التحديات.