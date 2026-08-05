نائب محافظ بني سويف يبحث الاستعدادات لتنظيم معرض ومؤتمر النباتات الطبية والعطرية

عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تحضيريًا مع أعضاء اللجنة التي شكلها المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز، ضمن الإعداد والتجهيز للدورة المحلية الجديدة من معرض ومؤتمر النباتات الطبية والعطرية، التي تستضيفها المحافظة في الربع الأخير من العام الحالي 2026.

وحضر الاجتماع، أعضاء اللجنة من رؤساء المدن، ومسئولي الجهات والهيئات والمديريات المعنية، وهي: معهد النباتات الطبية والعطرية بجامعة بني سويف، والزراعة، والتضامن، والصحة، والأمن، والمجلس القومي للمرأة، والثقافة، وحماية النيل، وجامعة النهضة، ومجلس تصدير الحاصلات الزراعية، بجانب الإدارات المعنية من ديوان عام المحافظة، وهي: العلاقات العامة، والمتابعة، والمكتب الفني، والسياحة، والتعاون الدولي، والتنمية الاقتصادية "مقرر اللجنة"، والاستثمار، والتخطيط العمراني، والإعلام، ووحدة السكان.

وناقش الاجتماع، الإجراءات والتنسيقات اللازمة لعقد وتنظيم المعرض والمؤتمر، الذي تقرر عقده بشكل سنوي في أكتوبر المقبل.

ووجه نائب المحافظ، بتشكيل مجموعة عمل مصغرة من الجهات والأجهزة والإدارات المعنية؛ للاتفاق على خطة ومراحل وآلية العمل، ومتابعة تنفيذ الترتيبات والتكليفات المنوطة بكل جهة من الجهات المشاركة في الإعداد والتنظيم، على أن يُعقد اجتماع دوري لهذه المجموعة المصغرة؛ لمتابعة خطوات الإعداد وأية مستجدات في هذا الملف.

وأكد نائب المحافظ، أهمية هذا المؤتمر، باعتباره أحد الفرص لتسليط الضوء على مكانة بني سويف مركزًا واعدًا لإنتاج وتصدير النباتات الطبية والعطرية، خاصة أنها من المحافظات الرائدة في هذا المجال.

وأشار إلى أن تنظيم مثل هذا الحدث المهم للمرة الثانية يعزز الأهمية النسبية والميزة التنافسية لبني سويف في هذا القطاع، ويعمل على خلق منصة فعالة للتعاون بين الشركات المصرية، وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في تطوير سلاسل الإنتاج والتصدير، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين المحليين والدوليين.