محمد حفظي يعلن عن قرب طرح فيلم «الأقصر» بأمريكا

أعلن محمد حفظي منتج فيلم "الأقصر" عن قرب طرحه في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد عرضه في ختام الدورة الافتتاحية لمهرجان عمان السينمائي الأردن الأربعاء الماضي.

يحكى الفيلم قصة حب بين طبيبة أجنبية وعالم آثار تحت الشمس الدافئة لمدينة الأقصر، ويشارك في بطولته، البريطانية آندريا ريزبرو والفرنسى اللبنانى كريم صالح والمصرية شيرين رضا.

الفيلم تأليف وإخراج البريطانية الأردنية زينة درة، في ثاني تجاربها الروائية بعد فيلم The Imperialists Are Still Alive الذى كان عرضه العالمى الأول فى مهرجان صندانس السينمائى.

وتقول درة عن الأقصر: «من خلال الأقصر أريد أن أصنع فيلما ينقل الناس إلى مكان رائع وقصة حب عظيمة، وهذا لا يجعلنا نهرب من الواقع، بل هو حاضرٌ فى الفيلم ويخلق مساحة للأمل والتعافى أيضا».

وقال "حفظى" إن الفيلم المصرى البريطانى «الأقصر» يعد مشروعا لفيلم دولى واعد، وهذا يجعله تجربة مهمة لصناعة السينما المصرية، بالإضافة إلى الإمكانيات الفنية للمشروع، فهو سيعمل على الترويج للثقافة والحضارة المصرية من خلال أحداثه التى تدور فى أهم مدينة أثرية فى العالم وهى الاقصر.