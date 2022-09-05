تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر على مدار الـ 24 ساعة الماضية تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 672 شاحنة، و83 سيارة.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1200 راكب، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة.



واعلن المركز الإعلامي لهيئة الموانئ في بيان اليوم الإثنين، أن حركة الواردات تضمنت 2000 طن بضائع، و302 شاحنة، و54 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، و370 شاحنة، و29 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم الإثنين، لاستقبال السفينتين الحرية(2)، وبوسيدون إكسبريس، بينما تغادر السفينة امل الميناء.



كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا وبريدج، وشهد الميناء أمس وصول وسفر للسفينتين سينا وبريدج.