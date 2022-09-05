 تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر - بوابة الشروق
الإثنين 5 سبتمبر 2022 1:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟

النتـائـج تصويت

تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

رضا السيد
نشر في: الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 12:57 م | آخر تحديث: الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 12:57 م
شهدت موانئ البحر الأحمر على مدار الـ 24 ساعة الماضية تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 672 شاحنة، و83 سيارة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1200 راكب، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة.

واعلن المركز الإعلامي لهيئة الموانئ في بيان اليوم الإثنين، أن حركة الواردات تضمنت 2000 طن بضائع، و302 شاحنة، و54 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، و370 شاحنة، و29 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم الإثنين، لاستقبال السفينتين الحرية(2)، وبوسيدون إكسبريس، بينما تغادر السفينة امل الميناء.

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا وبريدج، وشهد الميناء أمس وصول وسفر للسفينتين سينا وبريدج.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك