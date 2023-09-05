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السفير المصري بالنمسا يحضر ودية الأهلي مع ألوميني السلوفيني

عمرو فهمي
نشر في: الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 - 8:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 - 8:58 م

استقبل الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي السفير محمد الملا سفير مصر بالنمسا، الذي حرص على حضور المباراة الودية التي تجمع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام فريق «NK Aluminiji» السلوفيني. 

وحضر السفير المصري بالنمسا المباراة من أجل دعم لاعبي الأهلي في المواجهة الودية، والتي تأتي قبل ختام معسكر الإعداد في النمسا.

وتأتي المباراة الودية، وفقًا للبرنامج الذي وضعه مارسيل كولر المدير الفني للفريق، من أجل الوصول باللاعبين للجاهزية الكاملة بدنيًّا وفنيًّا قبل ختام معسكر الإعداد. 

وينتظم الأهلي في معسكر إعداد بدولة النمسا، يستمر حتى غد الأربعاء الموافق السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.


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