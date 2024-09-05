نجاد البرعي: الإفراج عن 151 متهما محبوسين احتياطيا خطوة ممتازة

ثمن نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أمر النائب العام بإخلاء سبيل 151 متهمًا محبوسين احتياطيًا، اليوم الخميس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن القرار صدر بعد البيان الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أغسطس الماضي، ووجه فيه بالاستجابة لتوصيات الحوار بشأن ملف الحبس الاحتياطي.

وتوجه بالشكر إلى الرئيس السيسي على هذا البيان لأنه مثّل «دفعة قوية» للملف، معقبًا: «نحن متفائلون أنها خطوة قوية ودفعة نحو حل مشكلة الحبس الاحتياطي المطول والمكرر بشكل نهائي».

واعتبر أن قرار اليوم «خطوة ممتازة» بعد نحو عام توقفت فيه الإفراجات الجماعية، مشددًا على أن «إنهاء مسألة الحبس الاحتياطي المطول لن تتوقف عند الإفراج عن الـ151 شخصًا».

وقال: «شكرًا للنائب العام الذي وافق على مراجعة مواقف المحبوسين والإفراج عن 151، وندعو لمزيد من الإفراجات والمراجعات حتى ننهي هذا الملف».

وذكرت النيابة العامة، أنّه في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي؛ لنيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 151 متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة.

ويأتي القرار استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي.