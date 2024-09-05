أفادت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد جلسة مناقشة مع المجلس الوزاري المصغر لبحث الرد على ما سماه "مقتل الأسرى الإسرائيليين" الستة الذين عُثر على جثثهم بقطاع غزة قبل أسبوع.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن رئيس الموساد ديفيد برنيع، لا يشارك بالمفاوضات مع الأمريكيين بل يديرها من جانب إسرائيل وزير مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دون أن تسميه.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن التقارير التي أشارت إلى اقتراب إسرائيل بنسبة 90% من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة غير دقيقة، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضاف نتنياهو، لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أنه "يمكن للناس الاحتجاج، لكن الشعب يدعم بقوة الموقف الذي اتخذته الحكومة، بإشارة إلى المظاهرات المتواصلة في تل أبيب للمطالبة بصفقة فورية".

ويأتي ذلك فيما يخشى نتنياهو تهديدات وزرائه بإسقاط الحكومة في حال قبول أي مقترح لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وفي الوقت الذي وصلت فيه مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة إلى طريق مسدود، يصرّ نتنياهو على مواصلة العمليات العسكرية ورفض الانسحاب من المناطق الحدودية في جنوب القطاع ووسطه، بينما تصر حركة حماس على إنهاء الحرب وعودة النازحين وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة.