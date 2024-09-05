محافظ المنوفية يحيل عدة وقائع تزوير بأشمون وتلا إلى النيابة العامة

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وقائع تزوير في مستندات رسمية إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، تتمثل في قيام عدد من المختصين بالوحدات القروية بأشمون وتلا بالتلاعب في المستندات لإكساب حق غير مشروع بالمخالفة للقانون لبعض المواطنين المتعدين على الأراضي الزراعية والمخالفين لاشتراطات البناء، وذلك من خلال تحرير خطابات لمديرية التموين والتجارة الداخلية تفيد بعدم وجود مخالفات لهؤلاء المواطنين، بخلاف حقيقة الواقع، وذلك لاستمرار صرف المستحقات التموينية المدعمة لهم بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.

يأتي ذلك عقب قرار محافظ المنوفية بتشكيل لجان لفحص ومراقبة خطابات الوحدات المحلية والمعاينة على الطبيعة للتأكد من صحتها من خلال الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام.

وبالفحص والمعاينة تبين تنفيذ إزالات فورية لهؤلاء المواطنين المخالفين مع تحرير خطابات بالمخالفة للواقع.

وأكد محافظ المنوفية، في بيان اليوم الخميس، حرصه على مكافحة الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً على حقوق المواطنين.

وقال إنه لن يسمح بوجود أي فاسد أو مسئول مقصر بوحدات الإدارة المحلية بدائرة المحافظة وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفي.