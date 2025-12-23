اتفقت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين على صفقة تبادل ما يناهز ثلاثة آلاف أسير.



وأعلن ماجد فاضل، عضو الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات التبادل، الاتفاق مع الحوثيين على صفقة جديدة تُفضي إلى إطلاق سراح "آلاف" الأسرى، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

بدوره، قال عبد القادر المرتضى، مسئول الوفد الحوثي المعني بالمعتقلين، في منشور على إكس: "وقعنا اليوم اتفاقا مع الطرف الآخر على تنفيذ صفقة تبادل واسعة تشمل 1700 من أسرانا مقابل 1200 من أسراهم، بينهم 7 سعوديين و23 سودانيا".

وجرت مفاوضات يمنية في العاصمة العُمانية مسقط، اليوم الثلاثاء، من أجل التوصل إلى اتفاق للإفراج عن 2900 أسير تابعين للحكومة اليمنية المعترف بها، والحوثيين، برعاية أممية ووساطة عُمانية.



ورحّبت سلطنة عُمان بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه، الثلاثاء، في مسقط لتبادل الأسرى في اليمن، ويشمل الإفراج عن 1700 من الأسرى التابعين للحوثيين، مقابل 1200 من الأسرى التابعين للحكومة اليمنية المعترف بها، من بينهم 7 سعوديين و23 سودانيا.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العُمانية: "تثمّن سلطنة عُمان الروح الإيجابية التي سادت المفاوضات خلال الفترة من 9 إلى 23 ديسمبر 2025، وتشيد بتعاون المملكة العربية السعودية الشقيقة وبجهود مكتب المبعوث الأممي الخاص في اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكل الأطراف المشاركة في المفاوضات، وهو ما أسهم في الوصول لهذا الاتفاق الإنساني المهم، الذي يُؤمل منه أن يهيئ الظروف المناسبة لمعالجة بقية المسائل المرتبطة بالوضع في الجمهورية اليمنية الشقيقة".

ومن جهته، أعلن الوفد المفاوض التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عن التوصل إلى اتفاق شبه كُلّي للإفراج عن آلالاف من المحتجزين والمختطفين من كل الأطراف ومن جميع الجبهات، وذلك خلال الجولة العاشرة التي عُقدت في مسقط للملف الإنساني، وبحضور المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج.

وقال بيان صادر عن الفريق الحكومي اليمني، نشرته وكالة "سبأ" اليمنية التابعة للحكومة اليمنية في عدن أن "الاتفاق الذي تم التوقيع عليه يقضي بالإفراج عن عدد 2900 محتجز ومختطف من جميع الأطراف ومن مختلف الجبهات، وعلى رأسهم الأستاذ محمد قحطان، وكل المحتجزين من الأشقاء من التحالف بمن فيهم الطيارين".