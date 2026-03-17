تصدر هتاف "لا للحرب" و"فلسطين حرة" حفل توزيع جوائز "اتحاد الممثلين والممثلات" في نسخته الـ34، وهو الاتحاد الذي يضم فناني السينما والمسرح والتلفزيون في إسبانيا.

وأفاد مراسل الأناضول بأنه خلال الحفل الذي أُقيم مساء الاثنين في العاصمة مدريد، أعرب الفنانون الإسبان الذين فازوا بالجوائز عن رفضهم للحرب، قائلين "لا للحرب"، على خلفية الأوضاع في الشرق الأوسط التي بدأت مع الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

ولوحظ بشكل واسع ارتداء المرشحين البالغ عددهم 66، تنافسوا على 25 جائزة في مجالات السينما والمسرح والتلفزيون، شارات تحمل شعارات مثل "فنانون من أجل فلسطين" و"لا للحرب".

من جهتها، قالت الأمينة العامة للاتحاد سيلفيا دي بي في كلمة افتتاح الحفل إن العالم يمر "بمرحلة من عدم اليقين المطلق".

وأشارت دي بي إلى "الحروب في إيران وأوكرانيا، والإبادة الجماعية في فلسطين، وانتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

وفي قطاع غزة، يخرق الجيش الإسرائيلي يوميا وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر 2025، ما أسفر عن استشهاد 671 فلسطينيا وإصابة 1779 آخرين، بحسب وزارة الصحة في القطاع الاثنين.