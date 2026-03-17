الدفاع القطرية تعلن التصدي لموجة صاروخية ثانية

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الثلاثاء، عن تصدي القوات المسلحة لموجة صاروخية ثانية استهدفت البلاد، وذلك في بيان مقتضب، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الداخلية القطرية بأن مستوى التهديد الأمني «مرتفع»، داعية الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل، وعدم الخروج، والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظًا على السلامة العامة.

وأشار مراسل «التلفزيون العربي»، إلى سماع دوي انفجارات في سماء الدوحة نتيجة عمليات اعتراض.

والاثنين، هدد الحرس الثوري الإيراني بضرب المصانع والشركات الأمريكية في دول الخليج خلال الساعات المقبلة، ودعا موظفيها إلى إخلائها فورا.

وقال الحرس الثوري في بيان نشرته وكالة «تسنيم» الإيرانية: «يُطلب من موظفي الشركات الأمريكية مغادرة هذه الأماكن فورا. هذه المواقع ستصبح قريبا هدفا لحرس الثورة الإسلامية».

كما دعا الحرس الثوري، في سياق تهديده الجديد، السكان إلى إخلاء المناطق المجاورة لتلك المصانع والشركات الأمريكية.

وقال في بيانه: «ندعو سكان المناطق المحيطة بالمصانع التي يمتلك الأمريكيون أسهما فيها إلى إخلاء تلك المناطق حفاظا على سلامتهم».

ولم تتضح الشركات المقصودة من هذا التحذير، لكن وكالة «تسنيم» نشرت، الأسبوع الماضي، قائمة بأهداف محتملة، تتضمّن مكاتب لشركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى في دول الخليج، مثل: أمازون وجوجل ومايكروسوفت وإنفيديا.