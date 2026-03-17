نتنياهو: نصنع شرق أوسط جديدا

تحدث رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن التحركات الإسرائيلية الأخيرة في المنطقة، وأبرزها الحرب التي تشنها تل أبيب والولايات المتحدة الأمريكية على إيران.

وبحسب ما نشرته القناة «14» العبرية، قال نتنياهو، خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه «يصنع شرق أوسط جديدًا».

وذكر أن الشرق الأوسط الذي يصنعه، مختلف عما تحدث عنه رئيس الوزراء الأسبق شمعون بيريز، في كتابه «الشرق الأوسط الجديد».

وأضاف: «نبني شرق أوسط جديدًا، ليس الشرق الأوسط الذي يراه شيمون بيريز بصورة وردية، بل نظامًا جديدًا حقيقيًا وقويًا».

والخميس الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن تل أبيب تقوم «بتغيير الشرق الأوسط وتتحول إلى قوة إقليمية وفي بعض المجالات إلى قوة عالمية».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: «نعقد تحالفات جديدة كانت تبدو قبل أسابيع أضغاث أحلام»، دون أن يكشف عن ماهية هذه التحالفات.

واعتبر نتنياهو أنه أنشأ «تحالفا غير مسبوق مع الولايات المتحدة»، واصفا علاقته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنها «أقوى بكثير» مما كانت عليه سابقا بين رئيس أمريكي ورئيس وزراء إسرائيلي.

وقبل اندلاع الحرب الجارية، صرح نتنياهو أنه يتصور إنشاء «سداسي» من التحالفات حول الشرق الأوسط أو داخله، يضم دولا من آسيا وأفريقيا وأوروبا والعالم العربي.

وذكر أن «هذه المنظومة ستشمل الهند، ودولا عربية وأفريقية، واليونان، وقبرص، إضافة إلى دول آسيوية أخرى».

وأضاف أن هذه الدول «تتشارك في رؤية مختلفة عن المحور الشيعي المتشدد والمحور السني المتشدد الصاعد»، مضيفًا: «من الممكن أن يحقق التعاون بيننا فوائد كبيرة، كما سيضمن بالطبع - قوتنا ومستقبلنا».