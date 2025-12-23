حاكم محافظة نيجاتا اليابانية يوافق على استئناف عمل أكبر محطة طاقة نووية في العالم

وافق حاكم محافظة نيجاتا اليابانية، اليوم الثلاثاء، رسميا على تشغيل مفاعلين في محطة كاشيوازاكي-كاريوا النووية في شمال وسط البلاد، مما يزيل آخر عقبة أمام استئناف عمل المحطة المتوقفة منذ أكثر من عقد بعد انهيار محطة أخرى تديرها نفس الشركة عام 2011.

وأعلن الحاكم هيديو هانازومي خلال لقائه مع وزير الاقتصاد والصناعة ريوسي أكازاوا "موافقة" المحافظة على تشغيل مفاعلي 6 و7 في محطة كاشيوازاكي-كاريوا، حيث أعلن موافقته على تعهد الحكومة بضمان السلامة والتعامل مع الطوارئ وتفهم المواطنين.

وبدأت الاستعدادات لاستئناف عمل المفاعل 6، ومن المتوقع أن تتقدم شركة طوكيو لطاقة الكهربائية "تيبك" بطلب لكي تقوم هيئة السلامة النووية بإجراء تفتيش سلامة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، قبل استئناف العمل المحتمل في يناير المقبل. ومن المتوقع أن يستغرق العمل في المفاعل الآخر بضعة سنوات أخرى.

يشار إلى أن اليابان كانت تخطط للتوقف تدريجيا عن استخدام الطاقة النووية في أعقاب كارثة فوكوشيما التي نجمت عن وقوع زلزال وموجات مد عاتية " تسونامي". ولكن في ظل نقص الوقود عالميا وارتفاع الأسعار والضغط على الحد من الانبعاثات الكربونية، تراجعت الحكومة عن سياساتها، وتسعى الآن لزيادة استخدام الطاقة النووية من خلال تسريع وتيرة استئناف عمل المفاعلات و تمديد دورة حياتها التشغيلية ودراسة بناء مفاعلات جديدة.